Томенко обурений: у судах до іноземців поваги більше, ніж до опозиції

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє про подвійні стандарти в українському правосудді стосовно громадян інших країн та опозиції в країні.

Про це говориться в повідомленні прес-служби політика.

«Влада підтвердила, що в українського правосуддя до громадян інших країн поваги більше ніж до опозиції», - сказав М.ТОМЕНКО, коментуючи отриману ним відповідь Генеральної прокуратури на своє звернення щодо відсутності відповідної реакції правоохоронних органів на тривале ознайомлення обвинуваченими Робертом ФЛЕТЧЕРОМ та Сандеєм АДЕЛАДЖИ з матеріалами своїх кримінальних справ.

М.ТОМЕНКО в зверненні до Генпрокурори наголосив на неприпустимості використання подвійних стандартів при правозастосуванні положень Кримінально-процесуального кодексу України. У своєму зверненні він нагадав, що 8 квітня ц. р. парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи». Він містить положення про те, що: «у разі зволікання ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим чи його захисником слідчий за погодженням із прокурором або прокурор вносить до суду за місцем провадження слідства подання, яке суддя розглядає і своєю постановою може визначити строк, протягом якого обвинувачений і його захисник повинні ознайомитися з матеріалами справи та заявити клопотання. Після закінчення цього строку обвинувачений і його захисник вважаються ознайомленими з матеріалами справи». Віце-спікер підкреслив, що ці зміни набули чинності 20 квітня 2011 р. і були застосовані для обмеження строку ознайомлення з матеріалами кримінальних справ представників української опозиції – колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Водночас М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що досі немає інформації щодо використання відповідних законодавчих новацій для недопущення затягування інших суспільно резонансних кримінальних справ, наприклад, С.АДЕЛАДЖИ та Р.ФЛЕТЧЕРА. Він зазначив, що згідно з інформацією, наданою в інтерв’ю газеті «Комсомольська правда в Україні» (від 15 березня 2011 р.) тодішнім заступник Міністра внутрішніх справ України, нинішнім начальником Головного слідчого управління МВС України Василем .ФАРИННИКОМ, громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який є фігурантом кримінальної справи по «Кінгз Кепітал» із сумою збитків понад 50 млн. грн, знайомиться із матеріалами справи починаючи з жовтня 2010 р. Ще довший час – більше року – знайомиться із матеріалами своєї справи організатор «Клубу мільйонерів» громадянин США Р.ФЛЕТЧЕР, якому інкримінується заволодіння шахрайським шляхом коштів українських громадян на суму більше 63 млн. грн.

Натомість, у відповідь Генеральна прокуратура повідомила, що в затягуванні з ознайомленням з матеріалами своїх справ згаданими особами порушень кримінально-процесуального законодавства України не встановлено, відзначає М.ТОМЕНКО. Зокрема, у відповіді сказано, що кримінальна справа стосовно Р.ФЛЕТЧЕРА складається з 223 томів і станом на 1 липня йому залишилось ознайомитись з 57 томами справи. Стосовно справи С.АДЕЛАДЖИ, то, окрім нього, матеріали кримінальної справи з 132 томів пред`явлені для ознайомлення 618 потерпілим та ще п`яти обвинуваченим, з яких дві особи утримується під вартою, їм залишилось ознайомитись з 30-90 томами. Після закінчення ознайомлення обвинувачених з матеріалами кримінальних справ вони з обвинувальним висновком будуть спрямовані прокурору для вирішення питання щодо наявності підстав для їх направлення до суду.

За словами М.ТОМЕНКА, така відповідь Генеральної прокуратури, на жаль, підтверджує наявність подвійних стандартів, а новітні положення українського законодавства «дуже оперативно застосовуються проти представників української опозиції і не використовуються для прискорення розгляду інших, більш суспільно резонансних справ, фігуранти яких іноземці, які шахрайськими способами заволоділи десятками мільйонів гривень наших громадян».