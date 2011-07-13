Ремонт резиденцій і вертолітних майданчиків Януковича стане в 150 млн

12:34, 13 липня 2011
Політика
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Необхідність не пояснюється

Реконструкція будівель державних резиденцій та будівництво двох гелікоптерних майданчиків в Криму коштуватиме Державному управлінню справами 152,30 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Міністерство економічного розвитку 6 липня погодило Головному управлінню санаторно-курортних закладів в АР Крим Держуправління справами відповідну закупівлю будівельних послуг у установи «28 управління начальника робіт» Міністерства оборони.

Реконструкція будівель державної резиденції №3 та будівництво гелікоптерного майданчика в смт.Масандра коштуватиме 41,20 млн грн.

Реконструкція і капітальний ремонт будівель, споруд та інженерних мереж державних дач №9, 10 та будівництво гелікоптерного майданчика в смт.Форос коштуватиме 64,50 млн грн.

Також в смт. Форос буде проведено реконструкцію будівель державних резиденцій № 6 і 8 за 46,60 млн грн.

Усі роботи мають бути виконані з червня по грудень 2011 року.

В обґрунтуванні закупівлі, проведеній по неконкурентній процедурі «у одного учасника», вибір кримського підприємства Міноборони у якості виконавця пояснюється його територіальною близькістю до об’єктів будівництва і їх «режимністю». Необхідність виконання цих робіт не пояснюється жодним чином.

Нагадаємо, зараз триває будівництво гелікоптерних майданчиків поряд з Верховною Радою в Києві та поряд з музеєм Тараса Шевченко під Каневом.

Раніше для польотів Віктора Януковича Держуправління справами за 7,50 млн грн. на рік орендувало коштовний гелікоптер «Augusta 139».

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