Суд долучив записи Тимошенко у Twitter до кримінальної справи

Суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ долучив матеріали зі сторінки екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у Twitter до кримінальної справи щодо газових контрактів з Росією 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ ОГОЛОСИВ після з’ясування В Ю.ТИМОШЕНКО походження відповідних записів, наданих представником державного обвинувачення Лілією ФРОЛОВОЮ.

«Враховуючи історичні обставини цього судового процесу, я прошу долучити матеріали до цього процесу, бо вони дуже добре доповнюють всю картину того, що тут відбувається. Ще пропоную долучити мій щоденник за 5-й клас і пару гербаріїв», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання судді.

Представник державного обвинувачення вважає, що таким чином Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила походження записів у соціальній мережі.

На таке рішення судді Р.КІРЄЄВА адвокат Микола СІРИЙ заявив клопотання про винесення ухвали на адресу прокурора Л.ФРОЛОВОЇ та направлення генеральному прокурору.

«Прокурор ФРОЛОВА забажала виконання статті 22 КПК про всебічне дослідження обставин справи, а не Інтернету. Прокурор створювала неналежні умови для забезпечення права Юлії ТИМОШЕНКО на захист, бо таке штучне накопичення інформації ускладнює процес і роботу захисту», - заявив М.СІРИЙ.

Протее Р.КІРЄЄВ не сприйняв ці доводи адвоката і долучив матеріали із Twitter до матеріалів кримінальної справи, а також відмовив у задоволенні клопотання про винесення ухвали на адресу прокурора Л.ФРОЛОВОЇ.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Лілія ФРОЛОВА просила суд долучити до кримінальної справи записи Ю.ТИМОШЕНКО у Twitter щодо ставлення до подій у суді, діяльності самого судді Родіона КІРЄЄВА, діяльності прокурорів, діяльності влади, а також матеріали та інтерв’ю прихильників Ю.ТИМОШЕНКО в електронних ЗМІ.

Таке клопотання викликало сміх у залі та у самої Ю.ТИМОШЕНКО.

«Розстріляйте мене!», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, посміхаючись і дивлячись на прокурора Л.ФРОЛОВУ.