«Бідні» нардепи перевищили ліміт польотів майже на 2 мільйони

Народні депутати України перевищили ліміт польотів майже на 2 мільйони гривень, повідомляє "Українська правда". Кошторисом парламенту передбачено, що депутат має право скористатися безкоштовним транспортом на суму 26 800 гривень на рік, тобто 6 700 гривень на квартал, повідомляє видання з посиланням на Апарат Верховної Ради, котрий дав відповідь на запит, поданий на підставі Закону "Про доступ до публічної інформації".

Апарат ВР надав списки депутатів, які вийшли за ліміти на безкоштовний транспорт протягом першого кварталу 2011 року.

У фракції Партії регіонів аж 70 депутатів вилітали більше, ніж їм належить.

Максимальне перевищення дозволеного ліміту здійснив «регіонал» Сергій ВАСЮТІН, який «витратив у десять разів (!) більше, ніж йому було приписано», за перший квартал 2011 року він перевищив норму безкоштовних перевезень депутатів на 68 тисяч гривень, відзначає «Українська правда».

Серед представників Партії регіонів на другому місці депутат Дмитро СВЯТАШ, який перевищив норму на 37 тисяч гривень.

У фракції «БЮТ-Батьківщина» перевищили ліміт 24 народні депутати. Найбільше витратив член цієї фракції Андрій СЕНЧЕНКО, який перевищив норму на 51 тисячу гривень. На другому місці - Олег РАДКОВСЬКИЙ (перевищення на 49 тисяч гривень).

У фракції НУ-НС 19 народних депутатів перевищили ліміт. Найбільше перевищення норми користування безкоштовним транспортом у Тараса СТЕЦЬКІВА - 38 тисяч гривень. На другому місці - Петро ЮЩЕНКО (33 тисячі).

У фракції КПУ перевищили ліміт 11 народних депутатів. Серед комуністів найбільше перевищення витрати бюджетних коштів у депутата Євгена ЦАРЬКОВА - 32 тисячі гривень. На другому місці - Сергій ХРАПОВ (24 тисячі гривень).

У фракції Народної партії лише двоє депутатів перевищили ліміт - Микола ДЕРКАЧ (на 18 тисяч гривень) і Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (16 тисяч гривень).

У депутатській групі "Реформи заради майбутнього" найбільше ліміт перевищили Олександр БОБИЛЬОВ (34 тисячі) та Іван ДЕНЬКОВИЧ (24 тисячі).

Загалом за перший квартал перевищили свої ліміти на безкоштовний транспорт 135 депутатів - вони витратили більше, ніж потрібно, на 1 мільйон 800 тисяч гривень.