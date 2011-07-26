Експерт порахував, що пільговикам держава заборгувала 100 мільярдів
"Стаємо латиноамериканською країною"
Обсяг заборгованості із соціальних виплат громадянам за всі роки на сьогоднішній день перевищує 100 млрд. грн.
Такі дані навів виконавчий директор Українського Гельсінського союзу з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
За його словами, на тлі скорочення соціальних виплат для рядових українців і збільшення бюджетів влади, зокрема, правоохоронних органів, виявляється перекіс розподілу бюджетних коштів. «Це перекіс ситуації, що призводить до збільшення розриву між бідними і багатими, ми перетворюємося на латиноамериканську країну», - вважає експерт.
В.ЯВОРСЬКИЙ також доводить, що влада зацікавлена в затягуванні розгляду позовів громадян у судах щодо дотримання їхніх прав на соціальні виплати, а також не виконувати рішення судів: «У мене на руках є документи – доповідна записка Міністерства фінансів України, документи Пенсійного фонду України – якими даються розпорядження в односторонньому порядку не виконувати рішення судів про соціально-економічні права громадян. У цьому документі, який у мене є, прямо вказано за підписом Миколи АЗАРОВА, представника Міністерства фінансів і Пенсійного фонду, щоб вони не виконували рішення судів».
«Пенсійний фонд має вказівки оскаржити такі рішення судів в апеляційному і касаційному порядку. Тобто, вся судова система кілька років витрачає мільйони гривень для того, щоб обслуговувати ці непотрібні справи, замість того, щоб узяти ці мільйони і заплатити людям», - наголосив В.ЯВОРСЬКИЙ.
За словами директора програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Романа РОМАНОВА, в Україні кількість пільг за професійною ознакою значно переважає над пільгами за соціальною ознакою. «Соціальні пільги призначаються тим, хто не може за рахунок своєї зарплати забезпечити собі нормальне існування», - відзначає він. На його думку, це «радянська система, побудована на тому, що принцип соціалістичної рівності не дозволяв платити належну заробітну плату, і це компенсувалося за рахунок того, що встановлювалися різні пільги».
«Всі ці пільги мають покриватися за рахунок звичайної зарплати, яка має бути конкурентною», - заявляє він.
Як повідомив представник Центру громадської адвокатури, адвокат Леонід ТАРАСЕНКО, за даними на 2009 рік в Україні було 18 млн. пільговиків. «Це майже третина населення України. Наприклад, узяти цю розбивку за цифрами: ветеранів праці близько 5 млн., ветеранів війни – близько 3 млн., «чорнобильців» - близько 2 млн., інвалідів – 2,6 млн., «дітей війни» - більш як 6 млн. чоловік», - говорить він.
За його даними, більш як 50 законів визначають різного роду пільги. Пільг налічується більш як 600.
Л.ТАРАСЕНКО зазначає, що в Україні немає соціальної політики на державному і місцевому рівнях, проте відзначає, що на місцевому рівні є ініціативи ввести адресність соціальної допомоги в грошовому вигляді: «Проте тут дуже багато залежить як від місцевої влади, так і від центральної. Як не дивно, багато обласних держадміністрацій у своїх відповідях відзначили, що вони хочуть впроваджувати принцип адресності, але, враховуючи те, що немає законодавчої підстави, вони нічого не можуть зробити".
Також він відзначив неузгоджені дії влади в Україні. Сьогодні впорядкування соціальних пільг передбачене стратегією впорядкування системи пільг до 2012 року.
Даним документом передбачається обмеження надання нового виду пільг населенню. Водночас, починаючи з 2009 року, в парламенті було зареєстровано близько 50 законопроектів, які передбачали нові пільги. І деякі з них було ухвалено.
Відсутні також норми споживання пільг, а встановлені пільги не пов`язані з потребами людей.