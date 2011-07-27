Адвокат Луценка пішов у відпустку

Печерський районний суд Києва продовжує розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, у суді триває заслуховування обвинувального вироку.

На початку судового засідання суддя Сергій ВОВК запитав у Ю.ЛУЦЕНКА, чи не вважає він перешкодою для продовження судового засідання відсутність одного з його адвокатів - Ігоря ФОМІНА.

У відповідь на це Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що зачитування обвинувального висновку без участі в судовому засіданні його адвокатів є незаконним. При цьому він наголосив, що відсутність адвоката не є спробою затягнути судове засідання.

Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що його сторона офіційно попереджала суд про намір І.ФОМІНА піти у відпустку.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що адвокат пішов у відпустку з метою пройти курс лікування, і відпустка, як нагадав Ю.ЛУЦЕНКО, є гарантованим Конституцією правом для кожного громадянина.

Водночас сторона обвинувачення заявила, що судове засідання можна продовжувати без участі адвоката Ю.ЛУЦЕНКА.

Прокурор зазначив, що у Ю.ЛУЦЕНКО є декілька захисників і відсутність одного з них на стадії зачитування обвинувального висновку не позначиться на ході розгляду судової справи.

Порадившись на місці, суд ухвалив рішення продовжувати засідання за відсутності І.ФОМІНА.

Після цього прокурор продовжив зачитувати обвинувальний висновок у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні сторона обвинувачення оголосила 118 сторінок із майже 300 обвинувального висновку у кримінальній справі Ю.ЛУЦЕНКА.

На час закриття засідання суду прокурори зупинилися на 178 сторінці. Зокрема, вони зупинилися на оголошенні обвинувачення Ю.ЛУЦЕНКА у порушеннях при організації святкувань днів міліції у 2008-2009 роках.