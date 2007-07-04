Наша Україна сяде за стіл переговорів з регіоналами лише за однієї умови

Народний депутат п’ятого скликання Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє, що «Наша Україна» сяде за стіл переговорів з Партією регіонів лише за однієї умови: обговорення і прийняття нової редакції Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, перебуваючи в районному центрі Гайворон Кіровоградської області.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, домовленості у форматі «Наша Україна» - БЮТ - Партія регіонів потрібні для голосування у парламенті, адже підтримати новий Основний Закон повинні не менше 300 депутатів.

Він також підтвердив, що без політичних баталій у даному процесі не обійтись.

Також О.ТРЕТЬЯКОВ підкреслив, що «з «Народною самообороною» Юрія ЛУЦЕНКА «Наша Україна» не просто блокується, а створює єдину партію, про що ми офіційно оголосимо на початку вересня. Серпень – занадто спекотна для цього пора року. Але у блок увійдуть лише ті політичні сили, які захочуть об’єднання, а не участі».

За його словами, про готовність зробити такий крок уже заявили представники партії «Пора».

Також, на його думку, референдум щодо зміни політичного устрою держави потрібно проводити лише після позачергових виборів до Верховної Ради. При цьому О.ТРЕТЬЯКОВ попередив, щоб люди не дивувались, якщо раптом через політичну реформу у Верховній Раді відновляться бійки і протистояння.