Правники вважають, що адвокат Тимошенко етики не порушив

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» вважає неправомірною ухвалу Печерського районного суду Києва щодо начебто порушення адвокатом Миколою ТИТАРЕНКОМ адвокатської етики.

Відповідне звернення було надіслане голові Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Адвокатури Київської області комісії Галині КОВБАСІНСЬКІЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Асоціації правників.

«Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» висловлює свою стурбованість ситуацією, що склалася навколо розгляду Печерським судом міста Києва кримінальної справи № 1-657/11, а саме - винесення окремої ухвали суду стосовно нібито порушення адвокатом М.ТИТАРЕНКОМ Правил адвокатської етики, вимог Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України «Про адвокатуру», - йдеться у зверненні.

Асоціація звертає увагу, що належне виконання адвокатом, відповідно до укладеного з клієнтом договору, обов’язків захисника у кримінальній справі, зазначених у КПК України та Правилах адвокатської етики, можливе виключно у разі його повного та всебічного ознайомлення з матеріалами справи.

«Складнощі полягали у тому, що йому було надано замало часу для ознайомлення з матеріалами справи. Термін, який надав суд для ознайомлення, був недостатній, а клопотання про можливість надання додаткового часу для ознайомлення суд відхилив. У зв’язку з цим адвокат не мав можливості повно та всебічно ознайомитися з матеріалами справи, що, в свою чергу, виключило можливість надання кваліфікаційної та якісної правової допомоги», - підкреслюється у зверненні.

На думку Асоціації правників України, дії адвоката М.ТИТАРЕНКА повністю відповідали Правилам адвокатської етики та вимогам КПК України та Закону «Про адвокатуру».

«Асоціація висловлює занепокоєння тим, що дії суду можуть стати негативним прецедентом щодо формування механізму впливу на адвоката з боку відповідних зацікавлених у цьому органів, що у подальшому неухильно зведе нанівець принцип незалежності адвоката у своїй діяльності та безповоротно підірве довіру до адвокатури України в цілому», - висловили свою стурбованість члени асоціації.

«Просимо членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області відповідально та уважно віднестися до розгляду відповідної Ухвали Печерського районного суду міста Києва щодо відповідності дій М.ТИТАРЕНКА вимогам Правил адвокатської етики», - наголошують правники.

Як повідомлялося, Печерський суд вважає, що М.ТИТАРЕНКО неналежно виконував свої обов’язки та фактично відмовився від надання правової допомоги клієнту Юлії ТИМОШЕНКО.