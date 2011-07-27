Федерація профспілок обіцяє Генпрокуратурі рішучий опір

Федерація професійних спілок України висловлює протест проти втручання Генеральної прокуратури у статутну діяльність та майнові права профспілок.

Про це йдеться в pаяві Федерації про неправомірне втручання органів прокуратури у внутрішньо статутну діяльність ФПУ, її членських організацій, заснованих (створених) ФПУ або за її участі суб’єктів господарювання, повідомили УНІАН в президії ФПУ.

«Висловлюємо рішучий протест проти втручання у статутну діяльність та майнові права профспілок та вимагаємо негайного їх припинення. Реалізація будь-якого силового сценарію незаконного одержавлення профспілкового майна зустріне рішучій опір членів професійних спілок за солідарної підтримки інших громадських та міжнародних організацій», - підкреслюється в заяві.

У ФПУ стверджують, що представниками органів прокуратури з порушенням законів України, актів міжнародного права продовжується здійснюватися неправомірний скоординований тиск на ФПУ, її членські організації та суб’єкти господарювання, засновані (створені) ФПУ або за її участі, з метою позбавлення права власності на законно належне їм майно.

У ФПУ зазначають, що усе це відбувається у зв’язку із твердженням органів прокуратури, «без жодних на те законних підстав», про нібито належність профспілкового майна до державної власності. Зокрема, органами прокуратури масово скеровуються до керівників ФПУ, її членських організацій та суб’єктів господарювання, заснованих (створених) ФПУ або за її участі численні звернення, протести, приписи, вимоги про надання у стислі терміни документів та інформації, зміст та обсяг якої здебільшого виходять далеко за межі предмету перевірок, чиниться моральний тиск, тривають виклики для дачі пояснень, здійснюється незаконне опитування членів президії ФПУ та ради ФПУ щодо їх роботи та голосування на засіданнях виборних органів ФПУ, порушуються необґрунтовані кримінальні справи.

«Використовуючи усі можливі владні повноваження, в тому числі за допомогою преси та телебачення, органи прокуратури наполегливо поширюють інформацію про нібито незаконний характер дій ФПУ щодо розпорядження належним їй на праві власності майном», - зазначається в заяві.

У ФПУ нагадують, що Федерація не раз виступала за врегулювання майнових суперечок з державою виключно в правовому руслі на основі документального підтвердження державою претензій на профспілкове майно, а не шляхом грубого тиску з боку правоохоронних структур та необґрунтованих публічних звинувачень.

У ФПУ вважають, що методи Генеральної прокуратури України щодо директивного одержавлення майна профспілок є посяганням на власність членів профспілок, захищену Конституцією та законами України. У ФПУ констатують, що попередні звернення посадових осіб ФПУ до Генерального прокурора України про вжиття невідкладних заходів для зупинення протиправних дій з боку окремих представників ГПУ та її органів на місцях не знайшли належного реагування.