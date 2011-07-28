Справа «Хусейн проти Азербайджану» допоможе Тимошенко?

Європейський суд з прав людини 27 липня ухвалив рішення у справі "Хусейн проти Азербайджану", в якому визнав незаконним обмеження захисту у термінах ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Про це заявив народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО біля Печерського райсуду Києва, де триває розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

"У справі "Хусейн проти Азербайджану" розглядалася абсолютно аналогічна ситуація, коли захисникам на вивчення 6 тисяч сторінок матеріалів кримінальної справи надавалось 2, 3, 5 днів. Тобто, практично тотожна ситуація. І Європейський суд з прав людини визнав, що це є порушенням Європейської конвенції з прав людини, що такий суд не є справедливим, що такі рішення не можуть визнаватися, що це є брутальним порушенням права на захист", - повідомив С.ВЛАСЕНКО.

Як відомо, суддя Печерського райсуду Родіон КІРЕЄВ надав захисникам Ю.ТИМОШЕНКО лише 3 дні на вивчення 5 тисяч сторінок матеріалів справи.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО нагадав, що Європейський суд з прав людини чинить правосуддя за прецедентною ознакою, тобто, у повторних аналогічних поданнях ухвалює аналогічні рішення.

"Це ж не український Конституційний суд. Один раз прийняли рішення – значить, далі його дотримуємось", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він повідомив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО збирає факти для звернення до Європейського суду з прав людини на підставі порушень її права на захист.

"Але вже сьогодні цей суд (у справі ТИМОШЕНКО) по суті прецедентним рішенням Європейського суду з прав людини визнаний нелегітимним", - зазначив народний депутат.