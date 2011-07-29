Луценко розкаявся

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО виступає за формування єдиного націонал-демократичного списку опозиції на наступні парламентські вибори.

Про це він сказав в інтерв’ю «Газеті по-українськи».

«Я особисто виступаю за формування єдиного націонал-демократичного списку з єдиною програмою євроремонту України. Все інше - дурні амбіції та замасковані зради. Або єдність, або поразка», - наголосив він.

Ю.ЛУЦЕНКО вірить, що можна провести чесні парламентські вибори навіть за нинішніх умов: «Вірю в чесні парламентські вибори на мажоритарних округах при ЯНУКОВИЧІ. Тому головна задача мати принаймні 150 багнетів єдиної опозиційної команди. Це гарантія нашої реконкісти на наступних президентських виборах».

Крім того, він визнав, що довго був надто наївним та вірив, що протистояння демократів це лише результат непорозумінь. «Усунення з посади спікера Арсенія ЯЦЕНЮКА, який старався скоординувати діяльність парламентської більшості та уряду, стало остаточним доказом, що Президент зробив ставку на співпрацю з "регіоналами". І тут я припустився ключової помилки - обмежився заявою про зраду ЮЩЕНКА», - сказав він.

Екс-міністр зауважив, що занурився у роботу в МВС і не спробував об`єднати «розсварену президентським балаганом» команду. «Не знаю, чи щось вийшло б, але я не спробував. Мусив добитися угоди про нове об`єднання принципової частини блоку НУ-НС, довести ТИМОШЕНКО необхідність командних дій із нами, а не із політичними заробітчанами Володимира ЛИТВИНА та Петра СИМОНЕНКА. Я дав слабину, образився на колег і вирішив, що моє місце - лише боротьба з фальсифікаціями у виборчому процесі», - зауважив він.

«Вийшло, що і А.ЯЦЕНЮК, і В.КИРИЛЕНКО, і А.ГРИЦЕНКО, і я - поодинці будували свої ніби правильні, але слабкі проекти. Ця роз`єднаність остаточно вбила демократичну коаліцію. Виборці втратили довіру і зреагували на це неучастю у виборах. Відчуваю і свою провину», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він висловив думку, що при всіх помилках Ю.ТИМОШЕНКО і вадах в її команді підтримка на виборах Ю.ТИМОШЕНКО - був єдиний шанс зупинити антиукраїнський наступ.