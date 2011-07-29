Діденко попередив, що вимагатиме протокол свого допиту

Колишній перший заступник голова НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО на судовому процесі над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО надає свідчення у присутності свого адвоката Ігоря СТЕПАНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, допит І.ДІДЕНКА розпочався о 14.50.

Перед тим як почати надавати свідчення, І.ДІДЕНКО заявив, що після цього хоче отримати протокол свідчень, завірений в установленому порядку.

«Я буду вимагати не тільки надання протоколу, але й щоб він був завірений належним чином, щоб потім не було ніяких перекручувань», - заявив він.

У свою чергу, головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ зазначив, що І.ДІДЕНКО отримає протокол.

«Це не зустріч. Ви допитуєтесь у якості свідка. Суд жодним чином не порушить ваші права. Так, ви зможете його (протокол) отримати», - зазначив суддя.