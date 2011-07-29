Путіна в Печерський суду не викличуть, а Ющенка й Азарова - обов'язково

Прокурор Лілія ФРОЛОВА заявляє, що державне обвинувачення не планує залучати до процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО представників Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ФРОЛОВА заявила сьогодні журналістам після засідання Печерського райсуду Києва, де триває розгляд справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

«Немає в обвинувальному висновку жодного свідка з російської сторони», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Водночас, прокурор підтвердила, що до суду обов’язково як свідки будуть викликані екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО та чинний прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, проте вона не змогла уточнити, коли саме вони даватимуть свідчення.

«Цим питанням займається суд, він викликає свідків, як вважає за потрібне, тому ми не знаємо, коли будуть допитані ЮЩЕНКО й АЗАРОВ», - додала вона.

За словами Л.ФРОЛОВОЇ, також на допит до суду будуть викликані колишні міністри уряду Ю.ТИМОШЕНКО Юрій ЄХАНУРОВ, Йосип ВІНСЬКИЙ та інші особи.