Росія разом з Україною вшановує загиблих шахтарів

Росія разом з Україною вшановує шахтарів, загиблих 29 липня в результаті аварій на двох шахтах, повідомив журналістам голова адміністрації президента РФ Сергій Наришкін.

"Загинули наші брати, тому що український і російський - братські слов`янські народи, єдиної віри. Росія тужить разом з Україною і бажає постраждалим одужання", - сказав Наришкін у Севастополі після молебня в головному храмі міста про загиблих.

Голова кремлівської адміністрації прибув до Севастополя для участі в заходах, присвячених Дню ВМФ. Програма свята значно скорочена з огляду на траур, оголошений в Україні 31 липня.