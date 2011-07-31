На з’їзді СПУ сталася бійка між прихильниками Мороза і Рудьковського

На з’їзді Соціалістичної партії України, який відбувається в неділю в Києві, сталася бійка між прихильниками Олександра МОРОЗА та Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як повідомив УНІАН один із делегатів з’їзду, стутичка зав’язалася між прихильниками цих двох кандидатів на посаду голови СПУ після того, як один із прихильників О.МОРОЗА сказав, що кандидатура М.РУДЬКОВСЬКОГО нав’язується партії іззовні, точніше з Адміністрації президента України.

Сутичка відбувалася в основному між представниками делегації від Чернігівської області.

Як повідомляв УНІАН, голосування щодо обрання голови партії відбуватиметься в таємному режимі. З’їзд СПУ відбувається в закритому режимі без допуску журналістів.