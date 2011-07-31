Соціалісти не б'ються, а тільки шумлять

Соціалістична партія України категорично спростовує інформацію щодо бійки між представниками Чернігівського осередку СПУ, що нібито відбулася під час з’їзду в неділю.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі СПУ, Чернігівська делегація СПУ «вимагає від засобів масової інформації спростування недостовірної інформації щодо бійки між її представниками».

«Після виступу одного з делегатів на підтримку кандидатів Василь БОГАЧУК, перший секретар Тернопільської організації СПУ, не зміг опанувати свої емоції. Шум у залі деякими делегатами було сприйнято як бійку», - наголошується у повідомленні.

У прес-службі також запевнили, що «жодних інцидентів під час з’їзду Соціалістичної партії не відбулося».

Водночас, як підтвердив УНІАН сам В.БОГАЧУК, сутичка таки відбулася.

За його словами, під час виступу Олександра МОРОЗА один із прихильників Миколи РУДЬКОВСЬКОГО весь час бубнів і коментував виступ, і коли одна із делегаток з’їзду зробила йому зауваження, то він нецензурно висловився.

Саме після цього, як запевняє В.БОГАЧУК, сутичка і сталася.

Як повідомляв УНІАН, з’їзд СПУ відбувається в закритому режимі без допуску журналістів. На ньому буде обрано нового голову партії, оскільки голова Антимонопольного комітету Василь ЦУШКО заявив про намір піти у відставку з посади голови СПУ.

Головним претендентами на цю посаду є почесний голова партії О.МОРОЗ і перший секретар Політради партії М.РУДЬКОВСЬКИЙ.