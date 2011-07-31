Ні Мороз, ні Рудьковський не набрали голосів на головування в СПУ

Вибори голови Соціалістичної партії України, що планувалися під час сьогоднішнього XVII з’їзду СПУ у Києві, не відбулися.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час завершується оформлення протоколів голосування.

Але лідер СПУ Василь ЦУШКО повідомив, що вибори не відбулися, оскільки жоден з кандидатів, відповідно до Статуту партії, не набрав 50 відсотків плюс один голос.

На запитання журналіствів, мовляв, а як тепер бути, В.ЦУШКО відповів: «Ну що ж, я залишаюсь головою партії», - і усміхнувся.

Як повідомляв УНІАН, з’їзд СПУ відбувається в закритому режимі без допуску журналістів. На ньому мав був бути обраний новий голова партії, оскільки нинішній лідер - голова Антимонопольного комітету В.ЦУШКО заявив про намір піти у відставку.

Головним претендентами на цю посаду є почесний голова партії Олександр МОРОЗ і перший секретар Політради партії Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.