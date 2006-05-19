Суд визнав незаконними рішення першої сесії Житомирської міськради

Сьогодні Корольовський райсуд Житомира визнав незаконними всі рішення першої сесії Житомирської міськради п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято судом на задоволення позову кандидата на посаду Житомирського міського голови Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО. Фактично визнано незаконними рішення сесії по формуванню складу виконкому, обранню заступників міського голови тощо. Своє рішення суд мотивував відсутністю на сесії голови Житомирського тервиборчкому Олександра СІМОНОВА, який, згідно з ухвалою суду «має виключне право відкривати сесію, проголошувати результати виборів Житомирського міського голови». (Результати виборів до Житомирської міської ради та Житомирського міського голови 26 квітня оголосив член ТВК Андрій КОТ, а сесію відкрив один з депутатів міськради, що і зазначено у сьогоднішній ухвалі суду - УНІАН).

За рішенням суду, перелік посадових осіб, які мають право вести першу сесію новообраної міської ради та поінформувати раду про підсумки виборів міського голови є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Законом також не передбачено можливість у випадку неявки голови ТВК на сесію, делегування його прав іншим особам, в тому числі і рядовому члену ТВК. Згідно з ухвалою суду, оскільки сесію відкрив один з депутатів Житомирської міськради, було порушено закон про вибори, а значить сесію Житомирської міськради нового скликання визнано нелегітимною. Суд також вирішив, що всі рішення сесії мають бути скасовані, оскільки від імені Житомирського міського голови вони були підписані нелегітимною посадовою особою.

Нагадаємо, Корольовський райсуд Житомира 15 травня своїм рішенням призупинив повноваження Житомирського міського голови Віри ШЕЛУДЧЕНКО.

Сьогодні також суд виніс окрему ухвалу, згідно з якою житомирський прокурор має провести перевірку дотримання законодавства Житомирською міськрадою.