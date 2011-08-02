Ландіка перевели в інший ізолятор?

15:41, 02 серпня 2011
Політика
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Депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА, обвинуваченого в побитті дівчини, перевели з Краснодарського слідчого ізолятора до СІЗО Головного управління Федеральної служби виконання покарань.

Як повідомляє інтернет-видання«Главком»,про це Незалежному бюро новин повідомив начальник відділу інформації та громадських зв`язків ГУ МВС Росії по Краснодарському краю полковник внутрішньої служби Ігор ЖЕЛЯБІН.

Разом із тим, прес-секретар прокурора Луганської області Олександр ЗАЙЦЕВ у інтерв`ю виданню «Восточный вариант» повідомив, що Р.ЛАНДІК як і раніше, перебуває в СІЗО м. Краснодара.

«Ми перевірили по офіційних каналах, ЛАНДІК перебуває в СІЗО в Краснодарі. Найближчим часом вирішуватиметься питання щодо його екстрадиції», - сказав О.ЗАЙЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня в.о. генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що рішення про екстрадицію в Україну Р.ЛАНДІКА може прийняти лише Генеральна прокуратура Російської Федерації.

Довідка УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцеперебування Р.ЛАНДІКА. Його було затримано в Краснодарі.

19 липня Генеральною прокуратурою України був направлений до Генеральної прокуратури Російської Федерації запит про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягнення його до кримінальної відповідальності за хуліганство.

 

 

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