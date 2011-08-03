Янукович відчув надійне плече інтелігентних соратників

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подякував представникам української інтелігенції за підтримку його курсу на боротьбу з корупцією та реформи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

"Для мене дуже важливо почути слова вашої підтримки як моральних лідерів народу. Усе ваше життя, ваша позиція і ваші чини завжди були прикладом чесності, відповідальності та вірного служіння українському народові. Тому ваша позиція і ваша підтримка мають особливе значення для мене. Я відчув вірне і надійне плече соратників у справі утвердження демократичних принципів, порядку в державі та верховенства права", - цитує прес-служба слова В.ЯНУКОВИЧА.

За його словами, завдяки висловленій підтримці він ще раз переконався, що його зусилля в боротьбі з корупцією знаходять розуміння і підтримку українських еліт. "А значить – нашого народу. Я щиро вдячний за це", - йдеться у відповіді Президента представникам української інтелігенції, які сьогодні надіслали відкритого листа підтримки президентському курсу.

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На офіційному сайті Президента України також розміщений відкритий лист на його ім`я в підтримку боротьбі з корупцією.

"Коли ми бачимо реальні конкретні кроки з подолання корупції, які Ви робите, ми свідомо і впевнено підтримуємо Вас на цьому шляху", - йдеться у посланні до В.ЯНУКОВИЧА.

"Кожен з нас, хто тут підписався, міг би навести реальні приклади того, як звернення до Президента давало однозначно позитивний результат. Саме завдяки Вашому втручанню вдалося зберегти Інститут українознавства. Саме Ви втрутилися в ситуацію, коли ми звернулися з тривогою про те, що масово вирубуються реліктові ліси поблизу Львова... І подібних прикладів можна було б навести чимало. Ви завжди стоїте на позиціях захисту загальнолюдських вартостей і держави", - пишуть автори.

Представники інтелігенції, як ніхто, розуміють, що це непроста справа - переламати хребет корупційній системі, яка існувала в незалежній Україні завжди. Повсюдно відчувається колосальний спротив цієї системи. "Але це хоч складна, однак вдячна справа, Вікторе Федоровичу. І чесні люди, а їх в Україні більшість, підтримають Вас. Ви лише повинні чітко триматися вибраного курсу. І не зважати - свій чи чужий: раз було зловживання, завдано шкоди державі - повинен відповідати. Люди вже починають вірити в те, що Ваше змагання за правову державу матиме успіх".

На думку авторів, корумпований чиновник уже почав боятися, бо майже щодня когось із зловмисників арештовують, ловлять на хабарах і притягають до відповідальності. Це правильний шлях. І можливо потрібна ще більша жорсткість. "Ми в цьому на Вашому боці, пане Президенте. І ми певні, на Вашому боці більшість українців, які хочуть, щоб у країні був порядок. Маєте рацію, демократія це не хаос і не безпорядок. Державна служба - це цивільна армія на службі народу, в ній мусить бути порядок. І Ви правильно робите, що жорстко його наводите. Йдіть відважно обраною Вами дорогою - реформуйте Україну, не допустіть згортання реформ, ламайте корупцію і ведіть державу до демократичного урядування. З вами - народ", - йдеться у посланні.

Відкритий лист до Президента України підписали: Віталій КОРОТИЧ, поет, письменник, публіцист; Борис ПАТОН, Президент Національної Академії наук України; Сергій КВІТ, президент Національного університету "Києво-Могилянська Академія"; Віра НАНІВСЬКА, директор Міжнародного центру перспективних досліджень, кандидат історичних наук; Петро КОНОНЕНКО, директор Інституту українознавства; Лесь ТАНЮК, голова Спілки театральних діячів України; Володимир ЦИБУЛЬКО, поет, перекладач, есеїст; Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Олександр ЗЛОТНИК, композитор; Віктор ГУЦАЛ, народний артист України, лауреат премії імені Тараса Шевченка; Олег МИКИТЕНКО, письменник, шеф-редактор журналу "Всесвіт", заслужений працівник культури; Ганна САЗОНЕНКО, директор Українського Гуманітарного ліцею Національного університету імені Тараса Шевченка та інші.

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Як повідомляв УНІАН, учора лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила подяку представникам української інтелігенції, які висловили солідарність з нею та іншими опозиціонерами і звернулися до влади з вимогою "закрити справи проти Юлії ТИМОШЕНКО, звільнити Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів".

Провідні письменники, поети, науковці, дипломати, музиканти та громадські діячі переконані, що «розправа над Ю.ТИМОШЕНКО відкриє шлях до сотень тисяч інших таких розправ, зокрема, над всіма політично неугодними режиму, над пенсіонерами і малим бізнесом, над активною молоддю, над усіма, хто проти сповзання країни до стану феодально-кримінальної олігархії та проти нищення української національної ідентичності".

Звернення підтримали: Юрій АНДРУХОВИЧ, Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ, Ніна БІЧУЯ, Богдан ГОРИНЬ, Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, Лариса ДЕНИСЕНКО, Анатолій ДІМАРОВ, Іван ДЗЮБА, Сергій ЖАДАН, Ірена КАРПА, Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, Ігор ЛОСЄВ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Юрій МУШКЕТИК, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Дмитро ПАВЛИЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Михайло РАТУШНИЙ, Микола РЯБЧУК, Володимир СЕРГІЙЧУК, Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, Валерій ШЕВЧУК, Василь ШКЛЯР, Юрій ЩЕРБАК, Олег ЧОРНОГУЗ.