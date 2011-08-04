До справи Тимошенко підшили вирок російському генералу

Печерський районний суд Києва долучив до матеріалів кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вирок суду Російської Федерації, винесений генералу російської армії Григорію ОЛІЙНИКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення суд ухвалив, розглянувши відповідне клопотання сторони державного обвинувачення.

У судовому рішенні зазначається, що генерал російської армії Г.ОЛІЙНИК був засуджений за перевищення службових повноважень при реалізації контракту між Міноборони РФ та корпорацією «Єдині енергетичні системи України», яку у дев’яностих роках минулого століття очолювала Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи клопотання прокурорів, підсудна Ю.ТИМОШЕНКО також наполягала на тому, аби це судове рішення було долучено до матеріалів її кримінальної справи. Вона наголосила, що у вироку Г.ОЛІЙНИКУ чітко вказано, що його засуджено за перевищення службових повноважень.

«Жодного слова про хабарництво або про незаконні дії корпорації ЄЕСУ не сказано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона додала, що перевищення службових повноважень генералом армії РФ є внутрішньою справою Росії.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня екс-міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, виступаючи як свідок у суді, висловив переконання, що газові контракти з Росією у 2009 році були підписані під тиском через борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) перед Міністерством оборони Росії.