У Печерському суді допитують Азарова

Печерський районний суд м. Києва у рамках розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 року розпочав допит прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, допит М.АЗАРОВА розпочався об 11.55.

Перед допитом у залі суду стався інцидент, який викликав обурення усіх присутніх у судовій залі.

Зокрема, до зали судового засідання увійшли фотограф з фотокамерою та відеооператор з відеокамерою, які працюють в Кабінеті міністрів України. Після того, як їх почали розпитувати і журналісти, і присутні депутати, на яких підставах вони тут знаходяться, зважаючи на заборону судом здійснювати відео- та фотозйомку, представники Кабміну вийшли із зали.

Після того, як до зали ввійшов суддя Печерського райсуду м. Києва Родіон КІРЄЄВ, журналіст «Української правди» Мустафа НАЙЄМ звернувся до нього із запитанням: чи для всіх установлені однакові правила на заборону фото- та відеозйомки. М.НАЙЄМ зауважив, що при вході до приміщення суду у всіх журналістів відбирають фотокамери.

Р.КІРЄЄВ у відповідь на це вкотре наголосив, що правила встановлені однакові для всіх і ніхто не може здійснювати зйомку під час розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО.