Прокурор вимагає заарештувати Тимошенко

Державне обвинувачення – представники Генеральної прокуратури просять Печерський райсуд Києва змінити підсудній екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО міру запобіжного заходу з підписки по невиїзд на тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявила прокурор Лілія ФРОЛОВА, яка послалася на статті 148 та 165 Кримінально-процесуального кодексу України.

Л.ФРОЛОВА обгнрунтувала свою вимогу тим, що Ю.ТИМОШЕНКО перешкоджає встановленню істини по справі щодо укладення газових контрактів з Росією.

Л.ФРОЛОВА зробила подала відповідне клопотання після того як Ю.ТИМОШЕНКО тривалий час під час допиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА намагалася поставити йому запитання про діяльність компанії «РосУкрЕнерго» на газовому ринку України. Врешті-решт між М.АЗАРОВИМ і Ю.ТИМОШЕНКО виникла суперечка.

У свою чергу, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ зауважив, що на цьому етапі розгляду справи не передбачені інші судові дії. За його словами, клопотання прокуратури не відповідає вимогам КПК.