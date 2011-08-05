Тимошенко і Азаров посварилися у суді
Вважають одне одного корупціонерами
Під час допиту у Печерському суді Миколи АЗАРОВА між ним і Юлією ТИМОШЕНКО виникла суперечка.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО намагалася з’ясувати у М.АЗАРОВА, що він знає про «входження на ринок компанії «РосУкрЕнерго» у 2004 році».
У свою чергу, М.АЗАРОВ зазначив, що причини газової кризи 2009 року не співвідносяться з 2004 роком.
«Це Ваша безграмотність як прем’єр-міністра. Беріть на себе відповідальність», - сказав М.АЗАРОВ.
Ю.ТИМОШЕНКО продовжувала розпитувати його про діяльність «РосУкрЕнерго», однак представники держобвинувачення та суддя постійно знімали ці питання, мотивуючи це тим, що вони не стосуються справи.
Ю.ТИМОШЕНКО обурилась і попросила суд попередити, які запитання про «РосУкрЕнерго» ставити не можна. «Ви мене попередьте, тоді я буду знати, що у вас одне угрупування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до судді Родіона КІРЄЄВА.
Зі свого боку, М.АЗАРОВ зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО не має права говорити про корупцію. «Нехай вона згадає 1995-1998 роки, коли її компанія заводила газ в Україну», - сказав М.АЗАРОВ.
У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила М.АЗАРОВА у тому, що він проводив корупційні схеми ще очолюючи Державну податкову адміністрацію. «Старий перевірений корупціонер», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Суддя декілька разів робив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО, щоб вона не порушувала порядок.
Зі свого боку представники прокуратури назвали всі питання, що стосуються діяльності «РосУкрЕнерго», «знущанням над свідком» і поросили суддю, аби він знімав ці питання.