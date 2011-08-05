На Хрещатик прибувають прихильники Тимошенко і автобуси "Беркута"

На Хрещатику, біля Печерського райсуду Києва, посилюється охорона працівниками міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі вздовж усього Хрещатику, з боку, де розташоване приміщення суду, вишикувалося понад сотня працівників правоохоронних органів.

Крім того, посилено охорону при вході в арку до Печерського райсуду. Зокрема, виставлені додаткові турнікети та значно збільшено кількість працівників міліції.

На Хрещатик також прибув перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій ПОПКОВ.

Прихильники Юлії ТИМОШЕНКО вже встановили близько двох десятків наметів, на кожному з яких розміщено табличку «Приймальня народного депутата». Депутати від фракції "БЮТ-Батьківщина" також перебувають на Хрещатику і охороняють встановлені намети.

Потроху збільшується кількість прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, які таким чином долучаються до акції протесту у зв’язку з арештом екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, уздовж вул. Богдана Хмельницького стоїть дев’ять автобусів спецпідрозділу «Беркут».

На даний час співробітники «Беркуту» стоять на тротуарі вул. Богдана Хмельницького.

Крім того, серед автобусів спецпідрозділу стоїть оперативно-штабний автомобіль з написом «Медицина катастроф» Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва.