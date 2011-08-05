УНП: влада штовхає країну в міжнародну ізоляцію

Українська народна партія заявляє, що своїми діями стосовно колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО влада штовхає країну в міжнародну ізоляцію.

Про це говориться в переданій УНІАН заяві Української народної партії.

«Українська народна партія висловлює глибоку стурбованість у зв’язку із взяттям під варту лідера партії “Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО. УНПН переконана, що не було нагальної потреби в обмеженні волі, і такі кроки здійснені під тиском нинішньої влади завдадуть значної шкоди іміджу України, про що свідчать відгуки представників міжнародних організацій», - зазначається в заяві.

В УНП звертають увагу на той факт, що «сам суд більше нагадує політичні переслідування, оскільки чинна влада судить своїх попередників. Разом з тим, ані при попередній владі, ані при теперішній не відбулося істотних покращень у плані боротьби з корупцією, зловживанням владним положенням».

Українська народна партія наголошує, що «цим кроком нашу країну штовхають у міжнародну ізоляцію, що матимемо такі самі наслідки, як і політика Олександра ЛУКАШЕНКА у сусідній Білорусі».

Українська народна партія переконана, що «в Україні необхідна термінова реформа кримінально-процесуального законодавства у напрямку обмеження арешту, як засобу попереднього слідства, оскільки в теперішніх умовах незрілості владних політичних еліт цей засіб часто використовується з метою політичного тиску. Нинішня практика вибіркового арешту без наявних для цього реальних підстав є рудиментом радянської системи «криво суддя», яку використовували у більшості випадків для усунення неугодних».

Українська народна партія звертається до громадськості із закликом протидіяти будь-яким спробам згортання демократії в країні. «Особливо актуально це напередодні 20-ї річниці Незалежності. Вона далася нам великою ціною боротьби проти радянської репресивної машини і сьогодні ми повинні бути єдині у захисті здобутків демократії останніх років, якщо не хочемо повернутися до авторитарного минулого», - говориться в заяві УНП.