"Громадянська позиція" долучиться до акції протесту на Хрещатику

Активісти "Громадянської позиції" долучаться до акції протесту біля Печерського райсуду Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі лідера "Громадянської позиції" Анатолія ГРИЦЕНКА.

«У понеділок, 8 серпня, о 09:00 біля приміщення Печерського районного суду у Києві (вул. Хрещатик, 42-А) розпочнеться акція протесту проти політичних репресій, переслідування опозиції і вибіркового застосування закону, в якій візьмуть участь активісти "Громадянської позиції", - зазначає прес-служба.

Також повідомляється про збір учасників акції о 08:30 біля станції метро "Театральна" (вихід до театру ім. Л.Українки).