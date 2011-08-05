"Громадянська позиція" долучиться до акції протесту на Хрещатику
22:45, 05 серпня 2011Політика
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Збір у понеділок
Активісти "Громадянської позиції" долучаться до акції протесту біля Печерського райсуду Києва.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі лідера "Громадянської позиції" Анатолія ГРИЦЕНКА.
«У понеділок, 8 серпня, о 09:00 біля приміщення Печерського районного суду у Києві (вул. Хрещатик, 42-А) розпочнеться акція протесту проти політичних репресій, переслідування опозиції і вибіркового застосування закону, в якій візьмуть участь активісти "Громадянської позиції", - зазначає прес-служба.
Також повідомляється про збір учасників акції о 08:30 біля станції метро "Театральна" (вихід до театру ім. Л.Українки).
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