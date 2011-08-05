Світовий Конґрес Українців закликає негайно звільнити Тимошенко

Світовий Конґрес Українців закликає негайно звільнити колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з-під арешту.

Про це йдеться у переданій УНІА заяві Світового Конґресу Українців.

Як зазначаються в СКУ, «протягом судового процесу Юлія ТИМОШЕНКО захищає себе від звинувачень, які міжнародна спільнота розцінює як політично вмотивовані».

«Пані ТИМОШЕНКО була заарештована після того, як головуючий суддя відмовив у проханні колишнього прем’єр-міністра заслухати ключових свідків і відтермінувати слухання для надання захиснику додаткового часу для ознайомлення з матеріалами», - зауважують в СКУ.

“Сьогоднішній арешт колишнього прем’єр-міністра та основного опозиційного лідера під час судового процесу, який широко розцінюється як політично мотивований, є серйозним кроком назад для владних структур України. Зважаючи на роль України як представника Європи у виконанні таких зобов’язань, як нинішнє головування в Комітеті міністрів Ради Європи, проведення в наступному році Євро-2012 та головування в 2013 р. в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, для владних структур є критичним негайно звільнити Юлію ТИМОШЕНКО і виконувати свої міжнародні зобов’язання, а також припинити ведення політично вмотивованих кримінальних справ," – заявив президент Світового Конґресу Українців Евген ЧОЛІЙ.