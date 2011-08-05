До Печерського райсуду привезуть Луценка
23:17, 05 серпня 2011Політика
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8 серпня - чергове засідання
У понеділок, 8 серпня, відбудеться чергове засідання Печерського районного суду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.
Як повідомляє прес-службі політичної партії «Народна Самооборона», засідання суду розпочнеться о 9.30.
Захисники планують подати суду ряд клопотань, а Ю.ЛУЦЕНКО - кілька заяв.
Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО. 23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи.
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