Прокурор: арешт Тимошенко не можна оскаржити

Кримінально-процесуальним кодексом не передбачено оскарження арешту на даній стадії процесу над колишній прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це, як повідомляє «Українська правда», заявила представник державного обвинувачення прокурор Лілія ФРОЛОВА в ефірі «5 каналу», коментуючи арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Арешт буде діяти стільки, скільки цей запобіжний захід не буде змінений", - зсказал прокурор.

Вона уточнила, що запобіжний захід щодо Ю.ТИМОШЕНКО може змінити лише Печерський райсуд Києва.

"Хочу зазначити, що Кримінально-процесуальним кодексом не передбачено оскарження саме цього судового рішення. На цій стадії", - заявила прокурор.

Л.ФРОЛОВА додала, що суд може змінити запобіжний захід "за клопотанням захисту", проте не змогла назвати підстави, на яких захист може подати таке клопотання.