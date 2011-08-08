Учасники справи Луценка застрягли в натовпі під Печерським судом

У засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає справу екс-міністра внутршніх справ Юрія ЛУЦЕНКА оголошено перерву на 15 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу про перерву оголосив на початку засідання головуючий у справ суддя Сергій ВОВК.

Перерву оголошено у зв’язку з тим, що представники обвинувачення та інші учасники судового процесу через натовп біля Печерського районного суду не змогли вчасно - на 09.30 - потрапити до зали суду.