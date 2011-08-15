На Харківщині створили Комітет опору диктатурі

Представники опозиційних партій та громадських організацій створили Комітет опору диктатурі Харківщини.

Як повідомив УНІАН заступник голови харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО, протокол про створення комітету було підписано 8 серпня після наради облорганізацій опозиційних політичних партій.

За словами В.ДУДКА, до комітету на сьогодні входять 28 партій та громадських організацій. Обласна організація партії «Фронт Змін» «підійде до питання входження до Комітету опору диктатурі пізніше», додав він.

В.ДУДКО відмовився називати усі політичні сили, котрі входять до обласного Комітету опору диктатурі, «щоб уникнути переслідувань від нашої не зовсім коректної влади».

За його словами, основними завданнями комітету є «збереження демократичних цінностей, завойованих в Україні, та протидія тим політичним репресіям, які ховаються під егідою боротьби з корупцією».

В.ДУДКО наголосив, що обласний Комітет опору диктатурі вже засвідчив свою ефективність, оскільки збір підписів під вимогою до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА припинити політичні репресії ведеться всіма його учасниками.