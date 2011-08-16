МЗС вважає звернення опозиції до посольств тиском на Кірєєва

У Міністерстві закордонних справ України вважають тиском на Печерський районний суд Києва заклики опозиції до посольств США та Німеччини заборонити в’їзд судді цього суду Родіону КІРЄЄВУ, який розглядає справу проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписаннях газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН сказав сьогодні на брифінгу.

«Ми вважаємо, що це є тиск на суд, це є спроба залучити органи виконавчої влади іноземних держав до втручання у судовий розгляд в Україні», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, в МЗС України переконані, що іноземні партнери абсолютно чітко і адекватно реагують та сприймають заклики опозиції і ситуацію в цілому.

«Ми вважаємо, що жодних підстав закликати і вводити якісь санкції проти суддів у процесі розгляду справи немає», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він зазначив презумпція невинуватості є однаковою і щодо підсудної, і щодо судді.

«Нас просто дивують і обурюють спроби, заклики до наших іноземних партнерів втручатися у судовий процес, фактично чинити тиск на суд, вводити якісь санкції проти людей, яких обвинувачують в чомусь поганому виключно вербально, суто з політичних міркувань», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Степан КУРПІЛЬ і Юрій ОДАРЧЕНКО та представники громадськості передали у Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні звернення понад трьох тисяч громадян з проханням заборонити в`їзд до США судді Печерського районного суду м. Києва Р.КІРЄЄВУ та судді Апеляційного суду столиці Ользі ЄФІМОВІЙ.

В інтерв’ю журналістам С.КУРПІЛЬ повідомив, що опозиція передаватиме подібні звернення й у посольства інших країн.

Сьогодні опозиційні депутати мали намір передати подібне звернення у Посольство ФРН.