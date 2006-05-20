Трудовий колектив аеропорту "Бориспіль" заявляє про силове захоплення влади в аеропорту.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в агентстві "Варто".

У заяві наголошується, що 18 травня під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ було досягнуто домовленості, що 22 травня відбудеться зустріч всіх зацікавлених сторін - ДМА "Бориспіль", Мінтрансзв’язку, Державіаслужби, представників уряду, але "розуміючи, що ситуація розвивається не за їхнім сценарієм, лобісти "АероСвіту", не чекаючи рішення Президента України, звернулися до силових методів захоплення підприємства".

"Скориставшись вихідними днями, міністр транспорту Віктор БОНДАР і голова Державіаслужби Микола МАРЧЕНКО намагаються особисто зламати двері кабінетів діючих керівників підприємства, усунути їх від управління і посадити на їхні місця своїх людей", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня було звільнено генерального директора Державного міжнародного аеропорту (ДМА) "Бориспіль" Олександра ШИШКОВА, і на його місце призначено колишнього директора аеропорту Петра ЛИПОВЕНКА.

22 травня планується зустріч представників Міністерства транспорту і зв`язку і «Борисполя» з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ.