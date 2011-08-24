Турчинов скаржиться, що міліція перехопила звукотранслюючу техніку

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що міліція не пускає до парку Шевченка автомобіль із звукотранслюючою технікою для проведення мітингу опозиції біля пам’ятника Кобзарю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив в інтерв’ю журналістам перед початком заходу, який заплановано на 11.00.

За словами О.ТУРЧИНОВА, наразі депутати від опозиції відбули для вирішення цієї проблеми. При цьому він не уточнив, де саме стався інцидент.