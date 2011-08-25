Тимошенко добиватиметься кримінальної справи против Януковича і Бойка

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО завтра має намір зареєструвати в суді клопотання про порушення кримінальної справи та заяву про злочин команди Віктора ЯНУКОВИЧА при підписанні газових угод на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час судового засідання заявила екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за її словами, у 2007 році ціна на газ у порівнянні з 2006 роком зросла на 70% у той час, як ставка на транзит газу була незмінною. «Якщо йти за логікою прокуратури, то у 2007 році був вчинений такий самий злочин, який інкримінують мені», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що тоді прем’єр-міністром країни був В.ЯНУКОВИЧ, а нинішній міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО очолював НАК «Нафтогаз України». При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що особисто її команда не вважає це злочином, оскільки відбувалося встановлення ціни за параметрами монополіста. У той же час, додала вона, за логікою прокуратури такі дії є злочином.