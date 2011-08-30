У Києві затримали двох учасників акції політичних сил 24 серпня

Слідчим відділом головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві затримано двох учасників акції політичних сил 24 серпня.

Як повідомляє прес-служба міністерства, затримання проведено згідно статті 115 КПК (затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину).

Проти затриманих порушено кримінальні справи за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Водночас, в міліції не назвали імен та прізвищ затриманих.

"Враховуючи те, що грубе порушення громадського порядку відбувалося з мотивів явної неповаги до суспільства (некоректні лозунги, заклики до невиконання вимог суду і т.д.) та було пов`язано з опором представникам влади, які виконували обов`язки з охорони громадського порядку, згідно з вищевказаною статтею активісти можуть бути позбавлені волі на строк від 2 до 5 років", - уточнили в міліції.

Як відомо, за фактами зіткнень 24 серпня міліція порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство"; передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років).

Останніми днями міліція активно викликає на допит учасників акції. Зокрема, було викликано заступника голови "Батьківщини" Олександра Турчинова, лідера партії "За Україну" В’ячеслава Кириленка та депутата Левка Лук’яненка.

Усього викликано 18 депутатів, а також громадських активістів і простих мітингувальників.

Українська правда