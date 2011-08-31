Евакуйовані з Лівії українці прибули до Києва

До Києва прибули евакуйовані з Лівії шестеро громадян України.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні речника Міністерства закордонних справ Олександра ДИКУСАРОВА.

Зокрема, зазначив О.ДИКУСАРОВ, 30 серпня за сприяння Посольства України в Італійській Республіці та Почесного консульства України на Мальті усі шестеро громадян України, які були евакуйовані 29 серпня з Лівії на Мальту судном „MV Triva 1”, прибули в аеропорт „Бориспіль”.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в МЗС заявляли, що докладають зусиль для евакуації 13 українських громадян з Лівії у зв’язку із загостренням ситуації в цій країні.

«Є 13 громадян, які підтвердили свою готовність залишити Тріполі», - сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Він нагадав, що МЗС України неодноразово закликало українських громадян залишити Лівію. «Ми, безумовно, будемо робити все, щоб усі, хто там зараз залишився, могли виїхати з країни, але ставлення наших громадян до питань безпеки просто дивує», - сказав він.