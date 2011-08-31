Льовочкін: суд над Тимошенко не вплине на євроінтеграцію України

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН переконаний, що судовий процес над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО не вплине на європейську інтеграцію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з журналістами.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, ставити у залежність ці питання не можна, оскільки вони мають різну вагу.

Коментуючи повідомлення у ЗМІ про вчорашню зустріч президентів України і Польщі Віктора ЯНУКОВИЧА та Броніслава КОМАРОВСЬКОГО, С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що треба мати на увазі: Президент Польщі має говорити від імені Євросоюзу, оскільки Польща головує у ЄС.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, українській владі жодною мірою не вигідний арешт Ю.ТИМОШЕНКО, і суддя прийняв рішення про це, керуючись нормами Кримінально-процесуального кодексу.