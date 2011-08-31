У Росії заявляють, що Україну оштрафують, якщо не вибиратиме газу

Україну буде оштрафовано, якщо до 2019 року скоротить імпорт російського газу. Про це в ефірі «Російської служби новин» заявив голова Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин СИМОНОВ, коментуючи плани України втричі скоротити споживання російського газу найближчими роками.

За його словами, передає «Дело»,штрафні санкції передбачено контрактом, підписаним між Москвою та Києвом.

«Я закликаю подивитися контракт на поставки газу в Україну, де дуже чітко записано зобов`язання України щодо відбору газу. Вона зобов`язується відбирати щорічно не менше 52 мільярдів кубів. Вона може взяти 80%. Але якщо 80% від цього обсягу не відбирає, вона зобов`язана сплатити недоотриманий газ і ще штрафні санкції. Контракт до 2019 року, тому якщо Україна скорочує на третину ці поставки, вона це може зробити, але вона зобов`язана буде сплатити цей газ і ще заплатити штраф у розмірі до 300% вартості цього газу. Такий газовий бізнес», – підкреслив К.СИМОНОВ.

Водночас він визнав, що якщо Київ суттєво зменшить імпорт російського палива, то «Газпром» недорахується великої суми грошей.

«Україна – один із найбільших споживачів російського газу, тому якщо вона на третину скоротить споживання, це серйозно позначиться на експортній виручці «Газпрому». Але не варто зараз підраховувати збитки, тому що Україна технічно нездатна відмовитися від російського газу. Ці заяви – типовий прийом української влади. Коли у нас переговори про вартість газу заходять у глухий кут, Україна обов`язково виходить з ідеєю «ваш газ нам не потрібний». Мабуть, вона вважає, що це ефективний спосіб тиску на Російську Федерацію», – припустив експерт.

Він також розкритикував ідею Києва замінити газ вугіллям. «За викидами вуглекислого газу вугілля на 70% більше шкодить, ніж газ. Україна, якщо зараз вона дійсно почне затверджувати програму переходу з газу на вугілля, тим самим фактично закриє собі двері по переговорах про інтеграцію своєї економіки в європейський простір. Оскільки це повністю суперечить енергетичному вектору Європи, і в Брюсселі їм дуже швидко дадуть по голові», – впевнений К.СИМОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна протягом найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу втричі. Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ, незважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні й електростанції на газ.

Законтрактований обсяг газу НАК “Нафтогаз України” у ВАТ «Газпром» в 2011 році становить 40 млрд. куб. м газу.

1 червня голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив, що Україна в першому кварталі купила 17,8 млрд. кубометрів, оскільки ціна була найнижча, в другому кварталі - 9 млрд. кубометрів газу. Він також зазначив, що в третьому кварталі обсяги закупівель газу будуть мінімальними - в липні будуть ще на рівні близько 3 млрд. куб. м., а в подальші місяці вони знижуватимуться до 1,7 млрд. кубометрів.