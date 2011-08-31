У суді над Тимошенко будуть дивитися «Шустер Live»

Досліджуватимуть речові докази

У судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 16.45. Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив технічну перерву для підготовки технічних засобів для дослідження речових доказів у справі Ю.ТИМОШЕНКО. Захист Ю.ТИМОШЕНКО запропонував розпочати дослідження речових доказів з демонстрації програми «Шустер Live».

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