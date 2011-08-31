Вацлав Гавел: Україна досягла роздоріжжя

Колишній Президент Чеської Республіки Вацлав ГАВЕЛ вважає, що непослідовна політика української влади призведе до того, що у найближчому майбутньому Україну не запросять до переговорів про членство у Європейському Союзі.

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, про це він написав у статті, опублікованій в англомовному російському виданні Moscow Times. У статті проаналізовано внутрішньополітичну ситуацію в Україні за президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.

В.ГАВЕЛ зауважив, що “Україна досягла роздоріжжя” - один напрямок веде до демократії, інший - до автократії. За його словами, переважна більшість українських громадян віддають перевагу членству в ЄС, але їхній ентузіазм наражається на відсутність чіткої політики Євросоюзу щодо України.

Водночас “адміністрація ЯНУКОВИЧА проголошує бажання вступити до ЄС, але не запровадила змін, необхідних для виконання критеріїв вступу”, підкреслив В.ГАВЕЛ і додав, що результатом цієї непослідовності стане те, що в найближчому майбутньому Україну не запросять починати переговори про членство у ЄС.

Він також висловив стурбованість тим, що зближення Києва з Москвою після підписання Харківських угод матиме очевидні наслідки для енергетичної безпеки багатьох країн ЄС.

В.ГАВЕЛ вважає, що життєвим інтересам Євросоюзу відповідає вироблення активнішої політики щодо України. При цьому, за його словами, Польща має скористатися своїм статусом президентства у ЄС і підтримати демократію в Україні. Він закликав не жертвувати підтримкою України задля політичної доцільності чи простої економічної вигоди.

Як наголосив В.ГАВЕЛ, "від обрання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА у 2010 році Україна пережила значне і тривожне погіршення демократичних засад. Підвалини демократичного суспільства - свобода висловлювань, зібрань і преси - потрапляють під дедалі більший тиск”.

За його словами, “переслідування членів опозиції, кульмінацією якого став арешт колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під час судового процесу, визнаного на Заході політично вмотивованим, лише підтверджує, що верховенство права ігнорується".

На думку В.ГАВЕЛА, свідченням того, що Україна здійснює відхід від демократії, є консолідація влади в руках Президента В.ЯНУКОВИЧА після скасування поправок до Конституції України, а також корупція, яка поширена в ешелонах влади.

Він зауважив, що посилюється активність силових відомств, а окремі особи, неурядові організації та журналісти стають об`єктами або відвертих погроз, або нагляду.

За словами В.ГАВЕЛА, “більшість телеканалів контролюються чотирма групами, які тісно пов`язані із владною Партією регіонів”. “Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ поєднує контроль над медіа-групою «Інтер» із посадою голови СБУ та члена наглядової ради НБУ - приклад явного конфлікту інтересів”, - йдеться у статті В.ГАВЕЛА,