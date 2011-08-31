Суд задовольнив заяву дружини Черновецького

Печерський районний суд Києва задовольнив заяву дружини мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Аліни АЙВАЗОВОЇ, залишивши її позов про розлучення без розгляду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила суддя Галина СУПРУН.

На запитання, чи оскаржуватиме адвокат Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО це рішення суду, його представник у суді Анатолій СВІНЦИЦЬКИЙ зазначив, що ні.

Водночас на запитання, чи хоче сам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розлучення, А.СВІНЦИЦЬКИЙ відповів: «Він може ініціювати свій позов щодо розірвання шлюбу. Це його право».

Як повідомляв УНІАН, ініціатором розлучення була дружина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Раніше вона називала причиною заяви про розлучення бажання підняти рейтинг чоловіка.

Зокрема, на запитання, чому вона подала на розлучення, А.АЙВАЗОВА сказала: «Мені телефонували і розповідали, що в нього є молода красива жінка, з якою він їздить відпочивати. Але я східна жінка, і я ревнива… Я подала позов, щоб привернути увагу публіки і підняти рейтинг свого чоловіка».

У свою чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що поважає свою дружину, але розлучення з нею вважає неминучим.

«Те, що відбувається сьогодні в моїй родині, точніше у стосунках між мною і моєю дружиною, логічно обов`язково завершиться розлученням. Оскільки ми вже не живемо разом, як чоловік і дружина, вже дуже багато років”, - заявив мер.

Він підтвердив свої залицяння до Олени САВЧУК і стосунки з нею, але запевнив, що це не має зовсім ніякого відношення до розлучення з дружиною.