Ющенко: хай жінка забавляється, але великі справи роблять чоловіки

Дружина третього президента України Катерина Ющенко святкує 50-річний ювілей. Як повідомляє ТСН, Ющенко привітав її з днем народження і розповів, які риси її характеру любить, а які – терпіти не може. На його думку, пані Катерина - найкраща матір, але найбільш значні справи у світі роблять чоловіки.

"Я не можу терпіти, як вона чай заколочує і шум такий, що в другій кімнаті чути... Не люблю, коли вона сторінки перекидає в газеті. Немає такої людини, яка робить це так шумно, як вона", - зізнався Ющенко в інтерв`ю "Сніданку з 1+1".

Водночас він наголосив, що Катерина – дуже гарна матір. "Не бачив я таких мам. Це в неї великий талант робити основне в родині – в стосунках із дітьми. В мене на це здібностей нема. В мене інший характер і я до такої школи не готовий", - розповів він.

На запитання, що Катерина внесла у його життя, що свідчило би про те, що вона не з українського села (вона виросла в Америці), Ющенко відповів, що його дружина "великий майстер інтер`єру".

"А я була певна, що він скаже, що трошки більше ми були феміністичними, ніж жінки в Україні", - зазначила пані Катерина.

"Це правда, але це проходить", - зізнався Ющенко.

"До якоїсь міри – чому не дати, хай жінка забавляється. Хай думає, що це так. Але насправді самі великі справи роблять чоловіки", - констатував він