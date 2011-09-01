Міністр РФ про дискусію з Україною: Милі сваряться - тільки тішаться

Міненерго РФ виключає можливість припинення транзиту газу через територію України до Європи у зв`язку із суперечками про ціну газу для України.

Про це заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО на зустрічі зі студентами Московського енергетичного інституту, передає РІА «Новости».

«З урахуванням сьогоднішнього рівня політичної дискусії, інтеграції політичних процесів між Росією, Україною і Європою, ми виключаємо можливість більш жорсткого сценарію з припинення транзиту газу», - сказав міністр.

Він відзначив, що не бачить передумов для газового конфлікту, подібного тому, що виник взимку 2009 року. Є суперечка з приводу справедливої ціни. «Дуже важливо, щоб виконувалися домовленості, і поставки газу здійснювалися безперешкодно відповідно до транзитного контракту», - сказав він.

С.ШМАТКО відзначив, що РФ і Єврокомісія створили механізм раннього попередження про можливі надзвичайні ситуації, який вдосконалюватиметься. «З приводу сьогоднішніх переговорів і суперечок - я оптиміст за вдачею... Є така фраза: «Милі сваряться - тільки тішаться». Нам так і хотілося б називати нашу дискусію (з Україною)»,- сказав С.ШМАТКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено кілька раундів безрезультатних переговорів.

Сьогодні, 1 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна зробить ще одну спробу щодо переговорів із Росією про зниження ціни на газ.

«Ще раз наголошую, що, незважаючи на те, що звучить від нашої дружньої Росії, яку ми дуже цінуємо, і з якою ми дуже хочемо будувати абсолютно нормальні рівноправні дружні економічні інтеграційні відносини, ми ще раз спробуємо домовитися. Якщо цього не відбудеться, то, безумовно, вся відповідальність за наслідки ляже на тих керівників, які не хочуть прислухатися до наших аргументів», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, 31 серпня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що здивований позицією керівництва України з питання про ціну на газ, і назвав підхід української влади до цієї проблеми утриманством.

«Вони весь час просять про послаблення. Мені здалося, що ми зробили зрозумілу пропозицію: якщо ви хочете знижку на газ, ви маєте стати частиною інтеграційного простору. Або, якщо ви цього не хочете, то ви робите нам комерційну пропозицію, вигідну Росії, наприклад, таку, як пропозиція (від Білорусі) продати газотранспортну систему», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.