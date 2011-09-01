Королевська думає, що кредити від МФО плодитимуть корупцію

Отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій під невизначені проекти сприяє збільшенню держборгу і підвищує ризики їх нецільового і корупційного використання.

Про це УНІАН заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи рішення про надання Світовим банком кредиту на суму 150 млн. дол.

За її словами, з цієї суми 105 млн. дол. планується направити на кредитування фінансових посередників, що відкривають, у свою чергу, кредит експортерам.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що сьогодні на фінансовому ринку спостерігається достатня ліквідність, яка не потребує додаткових вливань у кредитні установи. «Отримання зовнішніх позик має бути направлене на фінансування конкретних програм у реальному секторі, а не на донорство посередникам. Фінансова ліквідність на ринку достатня для того, щоб відмовитися від таких позик», - переконана голова парламентського комітету.

При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА звернула увагу на провал аналогічних заходів з накачування банківської системи за кордоном: «Банківська система сьогодні стабільна, а спроба вивести з кризи окремі нежиттєздатні структури – це лобіювання інтересів цих структур».

За її словами, вилучені кошти доцільно використовувати для кредитування комплексних державних програм у реальному секторі самим банком-одержувачем.

Зокрема, Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала про необхідність якнайшвидшої модернізації виробничих потужностей провідних експортних галузей економіки, що забезпечують підтримку сальдо зовнішньої торгівлі.

«Відсутність таких державних програм призводить до випереджаючого зростання імпорту, що створює негативний перекіс в економіці країни. Сьогодні модернізація потужностей – єдиний шлях підтримки конкурентоспроможності економіки. І держава не може залишатися осторонь цього процесу», - підкреслила депутат.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Рада директорів Світового банку схвалила виділення додаткової позики для України на суму 150 млн. дол. для продовження реалізації проекту з підтримки експортерів.

Додаткова позика поповнить існуючу кредитну лінію за проектом і продовжить його виконання до кінця 2014 року.

Кредит буде наданий «Укрексімбанку» на строк до 30 років, зокрема передбачений 6-річний пільговий період, гарантії за кредитом надає уряд України.

Зокрема, 45 млн. дол. будуть використані банком для прямого фінансування клієнтів-експортерів, 105 млн. дол. будуть направлені на надання кредитів фінансовим посередникам з подальшим їх виділенням для експортерів.

З моменту приєднання України до проекту СБ у 1992 році банк надав країні 7 млрд. дол. за 39 проектами і програмами.