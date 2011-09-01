Ющенко оскаржив у ВС рішення щодо Бандери і Шухевича

Н. Екс-президент України, лідер партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО у Верховному Суді оскаржив рішення Вищого адміністративного суду про незаконність президентських указів про присвоєння головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу та провіднику ОУН Степану Бандері звання Герой України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА.

Прес-секретар зазначила, що В.ЮЩЕНКО просить Верховний Суд скасувати рішення ВАСУ і відправити ці справи на повторний розгляд до суду нижчої інстанції. І.ВАННИКОВА уточнила, що цей позов представник екс-президента направив до ВСУ вчора, 31 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня ВАСУ залишив у силі постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України "Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України" (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Також ВАСУ залишив у силі ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року про визнання незаконним і скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Степанові Бандері звання Герой України".