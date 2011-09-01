Прокурор просить Кірєєва врахувати «емоційну ситуацію»

Сторона державного обвинувачення просить Печерський райсуд Києва повторно розглянути клопотання захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про приєднання до справи консолідованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік, а також результати міжнародного аудиту цього підприємства, проведеного американською аудиторською компанією Ernst & Young («Ернст енд Янг»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник державного обвинувачення Михайло ШОРІН.

«Сторона обвинувачення просить суд розглянути повторне клопотання щодо приєднання консолідованої звітності разом зі звітом компанії «Ернст енд Янг» для надання оцінки цих документів судом», - сказав М.ШОРІН.

Прокурор просив суд врахувати «емоційну ситуацію», що склалася після обговорення восьми клопотань захисту Ю.ТИМОШЕНКО про витребування документів у НАК «Нафтогаз України», Генеральній прокуратурі та компанії «РосУкрЕнерго», а також про залучення до справи результатів аудиту діяльності компанії НАК, проведеного компанією «Ернст енд Янг».

Проте, головуючий у справі судді Родіон КІРЄЄВ зазначив, що зараз суд розглядатиме подані раніше клопотання, не уточнюючи, чи будуть поставлені на повторне обговорення клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про долучення консолідованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» і результати міжнародного аудиту НАК, проведеного компанією «Ернст енд Янг».

Раніше в інтерв’ю журналістам прокурор Лілія ФРОЛОВА заявила, що державне обвинувачення виступає проти долучення до матеріалів справи висновків «Ернст енд Янг» щодо аналізу фінансово-господарської діяльності «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захист Ю.ТИМОШЕНКО просив суд витребувати у НАК «Нафтогаз України», Генеральної прокуратури і в компанії «РосУкрЕнего» 8 документів, які підтверджують відсутність підстав для порушення кримінальної справи проти екс-прем’єра та складу її злочину.

Зокрема йдеться про витребування у НАК «Нафтогаз України» контрактів на поставку газу для технічних потреб у 2008 і 2009 роках, звіту компанії «Ернст енд Янг» щодо аналізу фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», два протоколи засідання правління компанії НАК «Нафтогаз України». Крім того, захист Ю.ТИМОШЕНКО просить суд витребувати у Генеральній прокуратурі 14 томів додатків до листа СБУ, в якому доручається Генеральній прокуратурі провести розслідування щодо газових угод 2009 року.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО також вважає за необхідне витребувати бухгалтерську довідку НАК «Нафтогаз України» про ціну на технічний газ у 2009 році, а також у компанії «РосУкрЕрего» - контрактів про закупівлю природного газу у 2006-2010 роках.

Водночас суддя Печерського районного суду Києва Р.КІРЄЄВ задовольнив 2 з 8 клопотань захисту Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема суд погодився витребувати контракти, укладені у 2006 році між НАК «Нафтогаз України» та «РосУкрЕнерго», а також бухгалтерську довідку НАК «Нафтогаз» про ціну на природний газ для технічних потреб.