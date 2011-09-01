Народного депутата України від фракції «Наша Україна – Народна самооборона», екс-міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА викликають на допит.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

За інформацією джерел, А.ГРИЦЕНКА допитуватимуть у зв`язку з мітингом опозиції на День Незалежності.

Як відомо, раніше з приводу подій 24 серпня до слідчого викликали багаторічного політв`язня Левка ЛУК’ЯНЕНКА, народного депутата України від НУ-НС Олеся ДОНІЯ, бютівця Олександра ТУРЧИНОВА, лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА та інших.