Гриценка викликають на допит
17:18, 01 вересня 2011Політика
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Народного депутата України від фракції «Наша Україна – Народна самооборона», екс-міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА викликають на допит.
Про це повідомляють джерела "Української правди".
За інформацією джерел, А.ГРИЦЕНКА допитуватимуть у зв`язку з мітингом опозиції на День Незалежності.
Як відомо, раніше з приводу подій 24 серпня до слідчого викликали багаторічного політв`язня Левка ЛУК’ЯНЕНКА, народного депутата України від НУ-НС Олеся ДОНІЯ, бютівця Олександра ТУРЧИНОВА, лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА та інших.
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