Дружина Луценка: я буду кусати, я буду гризти

Київ. 1 вересня. УНІАН. Дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Ірина ЛУЦЕНКО та його захист побоюються за життя Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема народний депутат України Юрій ГРИМЧАК з цього приводу зазначив: «Сьогодні, як політик, я можу сказати, що наша влада на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ веде справу до того, щоб Юрій ЛУЦЕНКО не дожив до свого вироку в тюрмі. Бо це буде вигідно: не треба приймати рішення самому судді, не буде ніякої відповідальності до слідчих і прокуратури».

Народний депутат наголосив, що про те, що у Ю.ЛУЦЕНКА дуже поганий стан здоров’я було відомо ще після його обстеження лікарями Міністерства охорони здоров’я 28 травня 2011 року, але з цим висновком захист екс-міністра ознайомився лише 30 серпня. Ю.ГРИМЧАК наголосив, що весь цей час Ю.ЛУЦЕНКУ не надавалося лікування, не зважаючи на те, що у медичному висновку говорилося про його необхідність.

У свою чергу адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН зазначив, що захист виступає за проведення лікування Ю.ЛУЦЕНКА за межами Лук’янівського СІЗО, де він зараз перебуває, але суд не надав такого дозволу. Зокрема І.ФОМІН наголосив, що захист екс-міністра не ставить питання про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА із СІЗО і лише просить надати Ю.ЛУЦЕНКУ необхідне медичне лікування, яке не можливо зробити в ізоляторі.

У свою чергу дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів, наголосила, що своїми публічними діями намагається захистити свого чоловіка, а не балотуватись у народні депутати. «До того моменту, як посадили мого чоловіка в СІЗО, мене знали як дружину міністра? Я була дуже не публічною людиною, але я дуже кохаю свого чоловіка. Я буду захищати, я буду кусатися, я буду гризти», - сказала І.ЛУЦЕНКО. Вона наголосила, що всі ці обставини вимушують її бути публічною особою.